PNL, USR PLUS si UDMR au anunțat in formula comuna ca vor continua negocierile pentru formarea unei majoritati pentru investirea noului Guvern. La declarații au ieșit impruna liderii celor trei partide pentru a arata ca deciziile sunt luate in consens. „Am decis sa continuam discutiile pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa duca la investirea unui Guvern”, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa o intalnire cu liderii USR PLUS si UDMR, aratand ca nu a fost stabilit un termen limita pana la care sa aiba loc aceasta negociere. El a precizat ca rezultatele negocierilor vor fi…