Liderii G20 se angajează să finanţeze distribuţia echitabilă a vaccinurilor pentru Covid-19, potrivit unui proiect de comunicat ”Nu vom cruta niciun efort pentru a asigura disponibilitatea lor accesibila si echitabila pentru toti oamenii, in conformitate cu angajamentele membrilor de a stimula inovatia. Recunoastem rolul imunizarii extinse ca bun public global”, afirma liderii in proiectul declaratiei G20. Acestia afirma ca economia globala a inceput sa redreseze, dar recuperarea a ramas ”inegala, extrem de incerta si supusa riscurilor ridicate de scadere”. Totodata, acestia se angajaeaza sa continue sa utilizeze toate instrumentele de politica disponibile atat timp cat va fi necesar pentru a proteja vietile, locurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

