- Radu Crețu, vicepreședintele Mișcarii Respect Moldova, este cel care ar fi batut un strain, la ieșirea dintr-un local din capitala. „Fara a da acum prea multe detalii, spun doar ca, lucrurile sunt puțin diferite de cum s-au prezentat”, a scris acesta pe rețele. Mai mult, Crețu a menționat ca, renunța…

- Periplul parcurs de Caravana BCR-Vodafone „Buna ziua, schimbare!” prin intreaga tara cuprinde in luna octombrie, in premiera, doua locatii din judetul Neamt: Vanatori-Neamt si Sabaoani. Conceptul de unitate mobila, care circula intr-un camion modular, a fost dezvoltat pentru a facilita accesul comunitaților…

- Problema medicilor de familie in Maramureș este una care ar trebui sa ne dea de gandit. La ultima ședința de Colegiu Prefectural s-a spus ca un sfert dintre medicii de familie din județ au peste 67 de ani. Mai mult, in doua localitati din judet lipsesc medicii de familie, respectiv Basesti si Oarta…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reaminteste, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca medicii de familie elibereaza gratuit, odata cu inceperea noului an scolar, adeverinte medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente. Noul an scolar 2023-2024. Medicul de familie elibereaza…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reamintit vineri ca medicii de familie elibereaza gratuit, odata cu inceperea noului an scolar, adeverinte medicale, aviz epidemiologic, fisa medicala, dar si alte documente.

- In urma unui control la CMF Balți, inspectorii Companiei Naționale de Asigurari in Medicina au gasit medicamente expirate de un an și chiar doi ani in trusele medicilor de familie. De asemenea, instituția avea in stoc un surplus de medicamente in valoare de 3,3 milioane de lei, care risca sa expire…

- Vicepreședintele AUR Suceava, Aura Bejinari, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca aceasta formațiune politica susține ingrijorarea romanilor cu privire la „vaccinarea obligatorie" la care se poate ajunge prin adoptarea „Strategiei Naționale de Vaccinare" ...

- Un barbat in varsta de 61 de ani, din localitatea Vicovu de Sus, care se ocupa cu camataria, a fost retinut de politisti in flagrant pentru infractiunea de santaj. Barbatul se ocupa cu camataria și amenința o familie ca ii va evacua din locuința daca nu ii vor restitui suma ceruta.