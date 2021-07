Stiri pe aceeasi tema

- Nu este in interesul nimanui sa ignore Rusia, care a fost multa vreme un jucator pe scena mondiala. Liderii continua sa se intalneasca cu Putin, insa majoritatea au facut o serie de greșeli pe parcursul intalnirilor cu președintele Rusiei. Tacticile folosite de Putin Una dintre cele mai comune tactici…

- Rusia și China au prelungit tratatul de buna vecinatate si cooperare prieteneasca, ce fusese semnat de cele doua țari in anul 2021. Vladimir Putin, liderul de la Moscova, și Xi Jinping, omologul sau de la Beijing, au discutat intr-o videoconferința pe tema acestui tratat. „Tratatul de buna vecinatate,…

- Statele Unite revin pe scena mondiala si vor reactiona in cazul in care Rusia continua actiunile negative, a declarat presedintele american, Joseph Biden, aflat in vizita in Marea Britanie pentru summitul Grup...

- Luna aceasta președintele rus Vladimir Putin a descris relațiile dintre cele doua țari ca fiind la „cel mai bun nivel din istorie”. Poate ca el reflecta la acel moment din iunie 2019 in care președintele chinez Xi Jinping s-a referit la el ca la „cel mai bun prieten al meu”. Pe masura ce tensiunile…

- Presedintii chinez si rus, Xi Jinping si Vladimir Putin, au salutat miercuri, intr-o videoconferinta, inceperea lucrarilor de constructie a unui proiect comun de energie nucleara, relateaza dpa si AFP. Cei doi lideri au lansat online "lucrarile de turnare a betonului in fundatiile" noilor…

