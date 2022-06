Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul privește sceptic neutralitatea Republicii Moldova și susține ca țara noastra s-ar fi aliniat sancțiunilor occidentale contra Rusiei. Astfel de declarație ii aparține purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care precizeaza ca deciziile Chișinaului ingrijoreaza…

- Decizia statelor occidentale de a aproviziona cu armament Ucraina, Republica Moldova si Georgia genereaza riscuri pentru securitatea Europei, a avertizat joi Administratia Vladimir Putin. „Tendinta de a alimenta cu armament Ucraina si alte tari reprezinta o actiune care ameninta securitatea continentului…

- Recunoscand legitimitatea atacurilor Ucrainei impotriva instalațiilor militare de pe teritoriul Rusiei, Londra a justificat atacurile aeriene impotriva lanțurilor de logistica dintr-o serie de țari NATO care furnizeaza arme Kievului. Polonia și Romania sunt primele care o cer, scrie publicația Pravda…

- Aleksei Arestovici , consilierul Președintelui Zelenski, și-a exprimat convingerea ca Ucraina ar putea prelua controlul asupra autoproclamatei republici nistrene, daca Moldova este amenințata de Federația Rusa. Dar numai daca Moldova va face oficial o astfel de solicitare. „Acolo sunt aproximativ 5-7…

- Propaganda rusa agita din nou fantoma unui atac al Romaniei impotriva Transnistriei. Noile declaratii survin pe fondul exploziilor din regiunea separatista. „In viitorul apropiat, va incepe un atac militar impotriva Transnistriei. Iar apoi Romania planuieste sa anexeze Moldova", a declarat politologul…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- Presedinta Maia Sandu a fost intrebata ce va face Republica Moldova daca Federatia Rusa va decide sa recunoasca independenta Transnistriei. Sefa statului nu a oferit un raspuns privind actiunile Chisinaului in cazul in care se pomeneste in asemenea situatie, insa a explicat la general ce ar insemna…