Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii baimareni de la Biroul de Ordine Publica și cei ai Biroului de Investigații Criminale continua acțiunile de control in Piața Izvoare din municipiu pentru prevenirea faptelor de incalcare a legislației in domeniul comerțului și pentru menținerea ordinii și liniștii publice. ”Astfel, ieri 26…

- Activitatea biroului de informații NATO de la Moscova va fi suspendata ca represalii pentru decizia Alianței de a revoca acreditarea a opt oficiali ai misiunii ruse la Alianța. Anuntul a fost facut de ministrul de externe Serghei Lavrov, citat de agentia Tass. «Functionarea biroului de informare…

- Editoarea programelor de stiri de la postul public de televiziune din Slovenia (RTVS), Manica Janezic Ambrozic, si-a anuntat, vineri, demisia in semn de protest impotriva taierilor editoriale planificate in programele pe anul viitor, relateaza sambata dpa preluat de agerpres. Directorul interimar…

- Țigari de 100.000 de euro au fost confiscate in data de 21 septembrie la frontiera de nord a Romaniei. In primul caz, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Vicovu de Sus, judetul Suceava, au fost declanșate doua actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate, ocazie…

- Clima globala ar putea sa fie puternic zguduita de un fenomen pe care specialiștii il anunța ca fiind devastator. Exista un pericol la care nu se aștepta nimeni, dar mai mulți experți se tem ca s-ar putea sa existe probleme uriașe, așa ca au emis un semnal de alarma. Anunțul specialiștilor. Ce probleme…

- Primaria comunei Mireșu Mare,cu sediul in Mireșu Mare localitatea Mireșu Mare, str Dorobanților, nr. 39, județul Maramureș, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie temporar vacant de referent IA in cadrul Biroului financiar-contabil, in conformitate cu art.…

- Vadim Curmei pleaca de la șefia Agenției de Intervenție și Plați pentru Agricultura. Anunțul a fost facut astazi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca a venit momentul sa faca un nou pas in cariera și ca in urmatoarea perioada va fi numit intr-o funcție de mare responsabilitate.