- Un numar de aproximativ 400 de angajati ai SC ALRO SA vor intra in somaj tehnic in aceasta luna, din cauza inchiderii a trei dintre cele cinci hale de electroliza, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, vicepresedintele Sindicatului Liber ALRO, Dragos Popa, in timpul mitingului organizat in fata Guvernului…

- Sindicaliștii din industria aluminiului, protest in fața guvernului Foto: Arhiva/ Protest în fața guvernului Sindicaliștii din industria aluminiului protesteaza la aceasta ora în fața guvernului și solicita executivului masuri de sprijin al sectorului a carui activitate este amenințata…

- Alro Slatina va fi distrusa pana la finalul lunii februarie daca Guvernul nu blocheaza pretul la energie electrica, susține presedintele Sindicatului Liber Alro, Ion Popa. Din cauza prețului mare la curent, au fost inchise mai multe hale, urmand sa ramana doar doua in funcțiune, ceea ce reprezinta undeva…

- Miting de protest al sindicatelor din industria aluminiului RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sindicatele din industria aluminiului organizeaza astazi, între orele 11:00 si 13:00 un miting de protest în fata Guvernului. Ei reclama situatia grava cu care se confrunta sectorul, ca…

- CARAȘ-SEVERIN – Aceasta indemnizație, in cuantum de 75% din salariul mediu brut, a fost conceputa ca o masura de protecție sociala atat pentru angajatori, cat și pentru angajați, configurandu-se ca o soluție pentru situația dificila din Romania, aceasta din urma fiind o consecința nefavorabila a pandemiei.…

- TVA va fi redus la 5% de la 1 ianuarie, pe perioada iernii, pentru energia termica livrata populatiei, scolilor, spitalelor si altor institutii. Aceleși nivel de taxare va fi aplicat și programului Prima Casa, in cazul unei singure locuinte, a carei valoare se incadreaza intre 450.000 si 700.000 de…

- "Marcam astazi 103 ani de la realipirea tinutului Bucovinei la Romania Mama, un act istoric care a precedat, in 1918, cu doar cateva zile, un alt moment de suflet pentru neamul romanesc si cel mai important al istoriei noastre, Marea Unire. Dupa aproape un secol si jumatate de ocupatie straina, Bucovina…

- PNL și PSD mai au de lucrat la capitolul incredere, declara ministrul desemnat al Digitalizarii, Florin Roman. El mai precizeaza ca rotația premierilor se va produce in baza unui gentlemen’s agreement. „Deocamdata avem un acord politic agreat de catre conducerile partidelor care fac parte din aceasta…