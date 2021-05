Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Alexandru Muraru face acuzații grave la adresa AUR, spunand ca in Romania AUR este „o grupare de factura neofascista”, cu un discurs ce instiga la ura, iar incercarea de a accede in Parlamentul Republicii Moldova e o „tentativa de a vulnerabiliza mediul politic de peste Prut”.

- AUR se extinde. Acum și la Chișinau. Copresedintele AUR George Simion a anuntat, miercuri, participarea partidului la alegerile parlamentare din 11 iulie de la Chisinau. „Suntem cu aceeasi sigla si cu aceeasi denumire incepand de saptamana trecuta, inregistrati oficial in registrul partidelor politice…

- Nu este singurul parlamentar care a renunțat la masca. Majoritatea membrilor AUR sfideaza masurile de protecție, in frunte cu George Simion.Și Diana Șoșoaca tocmai a intrat in vizorul conducerii Senatului pentru sfidarea masurilor restrictive. Inclusiv ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost surprins…

- Problemele cu care se confrunta romanii din Valea Timocului, care traiesc "o adevarata drama", au fost transmise de presedintele Partidului Neamului Romanesc din Valea Timocului (Serbia), Predrag Balasevici, Comisiei romanilor de pretutindeni din Senat. "Dansii au fost invitatii Comisiei pentru romanii…

- Claudiu Tarziu, co-președintele AUR, a primit, de la Gigi Becali, un sediu pentru fundația sa, in 2017, insa totul a degenerat, in ultimele zile. Becali a declarat ca sediul dat lui Tarziu este pentru AUR, insa George Simion a fost primul care a ieșit public și a precizat ca patronul FCSB denatureaza…

- Gigi Becali a declarat, in urma cu cateva saptamani, ca le-a dat celor din AUR un sediu, in București. George Simion, actualul co-președinte al AUR și fost ultras in galeria Stelei, l-a contrazis pe patronul FCSB și a spus ca nu AUR a primit un sediu, ci o organizație pe care liderii Alianței o coordonau.…

- Potrivit unui sondaj de opinie efectuat in perioada 8-11 februarie, in randul populației adulte, rezidenta in Romania, in varsta de 18 ani și peste, la cererea Realitatea.net, deși romanii sunt sceptici in ceea ce privește rezistența actualului guvern de coaliție (34% dintre repondenți au declarat ca…

- Diana Șoșoaca a lansat acuzații grave dupa ce partidul AUR a decis sa o excluda din formațiune. Ea spune ca fostul sau coleg de partid, Sorin Lavric, ar fi amenințat-o cu bataia. ”Nu eu m-am luat, ci ei s-au luat. Ultima a fost cand Sorin Lavric a ținut cu USR și mi-a inchis microfonul, in Senat, pentru…