Licitaţie pentru parcele de teren de casă la Dobrovăţ. Redevenţă minimă de 1352 lei/an 34 de terenuri a cate 1000 mp vor fi atribuite pentru o redeventa minima de 1352 lei/an La ultima lor sedinta, consilierii locali ai comunei Dobrovat au fost de acord prin vot unanim cu scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a 34 de parcele in suprafata de aproximativ 1000 mp fiecare. Potrivit caietului de sarcini al procedurii, „destinatia terenului supus concesionarii este cea de construire locuinta, cu regim de inaltime de minim parter plus mansarda, maxim parter plus etaj plus mansarda, spatiul util pe fiecare nivel de minim 50 mp (exclusiv terese, anexe, garaje etc.". Parcelele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania, in care evidențiaza frumusețile țarii noastre, ajunge și la Lopatari joi, 4 august. Anunțul a fost facut de catre primarul comunei, Claudiu Constantin, in contextul in care anunța o noua ședința…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 05.08. 2022, ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- CNAIR a transmis astazi in SICAP anunțul de participare pentru construcția celor 77,39 km ai acestei autostrazi, care face parte din A7 (Autostrada Moldovei). „Anunțul de participare pentru cele 3 loturi va fi vizibil in SICAP imediat dupa publicarea acestuia in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”,…

- DISPOZIȚIE Nr. 649 din 22.07.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in ședința ordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;…

- Sunt zeci de terenuri din municipiul Targu Jiu infestate cu ambrozie, planta daunatoare pentru om. Poliția Locala Targu Jiu informeaza proprietarii de terenuri infestate cu buruiana ambrozie ca au obligația legala de a lua toate masurile necesare pentru distrugerea acesteia, in scopul prevenirii consecințelor…

- Conducerea PSD Lugoj a cerut o intalnire de urgenta dupa sedinta de luni a Consiliului Local. O parte dintre membri cer excluderea din partid, dar si retragerea sprijinului politic al lui Cristian Galescu, fostul viceprimar al Lugojului. Lui Galescu i se reproseaza faptul ca a votat alaturi de PNL reorganizarea…

- Primarul comunei Lopatari și-a anunțat, vineri, demisia din funcție. Anunțul a fost facut de catre Claudiu Constantin printr-un mesaj pe pagina de Facebook, dupa ce și-a prezentat demisia in fața Consiliului Local. Potrivit acestuia, decizia are la baza motive personale. „Mi-am prezentat astazi Consiliului…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta publica ordinara, pentru ziua de luni, 30 mai 2022, de la ora 13.00, la sediul Directiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, cu urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 1. Proiect de hotarare…