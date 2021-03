Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a declarat ca nu a fost depașit pragul de 5.000 de teste rapide efectuate in scoli, deși au fost distribuite 1,5 milioane de teste. Demnitarul a catalogat, la postul B1 TV , nivelul de testare drept „infim” și „inadmisibil”, explicand ca o soluție pentru aceasta „situație ingrijoratoare”…

- Viorel Oarga, profesor de sport la Școala ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia, la data comiterii faptelor, a fost trimis in judecata pentru purtare abuziva fața de mai mulți elevi de clasa a VI-a. Dosarul a fost inregistrat pe pe rolul Judecatoriei Alba Iulia, in data de 8 martie 2021. Aceasta este a doua…

- Dorian Popa se supune din nou fanilor sai! Artistul iși asculta deseori urmaritorii, fapt pentru care și de ani buni se bucura de o comunitate imensa in mediul online. Ce a trebuit sa faca pentru cei care il iubesc? Dorian Popa se supune provocarilor fanilor. Ce a fost nevoita sa faca? Cunoscutul actor…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Cluj a distribuit 1.664 de laptopuri in 38 de colegii și licee din județul Cluj, inclusiv din Dej, unitați de invațamant preuniversitar eligibile in cadrul Proiectului ROSE. Valoarea totala a echipamentelor digitale este de 693.016,4 euro + TVA. Proiectul ROSE iși…

- Sorin Cimpeanu afirma ca 1,4 milioane de elevi din totalul de 2,9 milioane ar putea merge la scoala din 8 februarie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, pregateste redeschiderea scolilor in cele mai bune conditii, incepind cu data de 8 februarie, astfel ca un numar cat mai mare de elevi sa poata incepe…

- Peste 3.000 de elevi (din aproximativ 5.000 inscriși) din clasele de-a XII-a din toata țara au participat la activitațile de pregatire... The post Mii de elevi din toata țara, interesați de programul de pregatire derulat de UVT pentru examenul de Bacalaureat appeared first on Renasterea banateana .

- In județul Alba, sunt 810 de elevi, din totalul de 39.105 inscriși in sistemul de invațamant preuniversitar, pentru care situația școlara nu poate fi incheiata la finalul semestrului I, potrivit situației centralizate de catre Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). Majoritatea sunt din mediul rural. Cauzele…

- Șase elevi ai Școlii Gimnaziale din Aninoasa sunt beneficiarii unui proiect cu finanțare europeana. 2500 de euro a obținut unitatea de invațamant, bani din care au fost cumparate rechizite și tablete. „In urma depunerii cererii de finanțare in cadrul programului de microgranturi 2020, Școala…