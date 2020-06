Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins vehement marti criticile "inacceptabile" ale Frantei legate de sprijinul sau armat pentru guvernul libian de la Tripoli, acuzand Parisul ca se pune "obstacol in calea pacii" prin sustinerea taberei adverse, scrie AFP. In Libia, Ankara sustine in Libia Guvernul de uniune…

- Seful guvernului de uniune nationala (GNA, cu baza la Tripoli), recunoscut de ONU, Fayez al-Sarraj, a declarat joi, in cursul unei vizite la Ankara, ca este ''hotarat'' sa preia controlul in totalitate in Libia dupa o serie de succese impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, s-a intalnit joi dimineața cu premierul Ludovic Orban, lider PNL. Discuția are loc in contextul deciziei CCR privind organizarea alegerilor. Concluzia la care s-a ajuns intre cei doi lideri de partid este ca alegerile locale sa aiba loc pe 27 septembrie, iar cele parlamentare…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Autoritatile malteze au confiscat bancnote libiene false in suma echivalenta cu 1,1 miliarde de dolari, tiparite de o firma din Rusia, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, transmite AFP, informeaza AGERPRES . ‘Statele Unite saluta anuntul din 26 mai al guvernului Republicii Malteze privind confiscarea…

- Rusia a dezmintit marti acuzatiile fortelor SUA din Africa (Africom) privind trimiterea de avioane de vanatoare in Libia in sprijinul gruparilor de mercenari care lupta de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar, informeaza EFE si media ruse, relateaza Agerpres."Este o noua poveste horror…

- Rusia a trimis recent avioane de vanatoare in Libia pentru a-i sustine pe mercenarii rusi care lupta la sol de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar in conflictul care devasteaza aceasta tara, a acuzat marti armata americana, potrivit AFP si Reuters."Rusia incearca, in mod clar, sa incline…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…