Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi civili si-au pierdut viata si alti 20 au fost raniti joi intr-un raid aerian impotriva unei strazi comerciale din Zawiya, la vest de capitala Libiei, potrivit unui responsabil local. Victimele, numai civili, se gaseau pe o strada comerciala, potrivit sursei.Survenit la o ora…

- Parlamentul turc se pronunta in ianuarie prin vot asupra trimiterii de trupe combatante in Libia, anunta Erdogan. ”Vom prezenta motiunea in vederea trimierii de militari in Libia imediat la reluarea lucrarilor Parlamentului”, la 7 ianuarie, a anuntat Erdogan intr-un discurs la Ankara. ”Vom putea…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a efectuat miercuri o vizita surpriza în Tunisia pentru a discuta despre cooperare în sensul unui armistițiu în Libia, unde Ankara susține Guvernul recunoscut la nivel internațional, relateaza Mediafax citand Reuters. Președintele turc a reafirmat…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a denuntat marti orice veleitate de controlare a Libiei vecine, la doua zile dupa o intalnire intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) Fayez al-Sarraj, relateaza AFP potrivit news.roAceasta intalnire…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU. In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…