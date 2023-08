Stiri pe aceeasi tema

- Seful Guvernului de Unitate Nationala din Libia, Abdulhamid al-Dbeibah , a suspendat-o din functie pe Najla Mangoush - ministrul de externe, informeaza Rador.In plus, s-a propus efectuarea unei anchete impotriva acesteia, se precizeaza intr-un comunicat remis la primele ore ale zilei de luni.…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat vineri ca sprijina candidatura ministrului sau de externe, Wopke Hoekstra, la succesiunea lui Frans Timmermans ca vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar pentru actiune climatica.

- Șeful diplomației din Israel, Eli Cohen, afirma ca exista o cooperare excelenta intre autoritațile juridice moldovene și cele israeliene, raspuns oferit presei de la Chișinau atunci cand a fost intrebat despre extradarea politicianului prorus Ilan Șor in R. Moldova.

- Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a anunțat, miercuri, suspendarea din functie a managerului Spitalului Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce, luni, o tanara de 24 de ani a nascut pe trotuarul din fața unitații medicale, informeaza News.ro.„Astazi (n.r. - miercuri) am luat hotararea de suspendare…

- UPDATE – Prefectul si subprefectul de Mures au fost eliberati din functie, urmare a situatiei care a fost descoperita la Centrul de ingrijire si asistenta ‘Casuta Lu’Min’, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul efectueaza vineri o vizita de lucru in judetul Tulcea, unde a participat si la…

- "Prim-ministrul Netanyahu va fi supus in aceasta seara unei proceduri de implantare de stimulator cardiac la Centrul Medical Sheba din Tel HaShomer", se arata in comunicat."Procedura se va desfasura sub sedare, iar ministrul justitiei si vicepremier Yariv Levin il va inlocui in acest timp", a adaugat…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, a avut o intrevedere la MAEIE cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, cu care a discutat despre parcursul european al Republicii Moldova. In context, Popescu a salutat prezentarea verbala a Comisiei Europene, care a evaluat deja trei din cele noua…

- Marcel Ciolacu a vorbit, marți, cu omologul sau din Ucraina.Prim-ministrul Ucrainei l-a felicitat pe premierul roman pentru numirea in funcție și a transmis mulțumiri pentru sprijinul acordat de Romania Ucrainei in fața agresiunii Federației Ruse, precum și pentru ajutorul de care au beneficiat cetațenii…