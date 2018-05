Stiri pe aceeasi tema

- Fortele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra orasului Duma, ultimul punct de rezistenta al rebelilor din Ghouta de Est, au anunțat agentiile de presa din Rusia, citand un oficial militar rus.

- Reprezentanti ai oraselor libiene Zintan si Misrata, care au cele mai puternice grupari armate din vestul tarii, s-au intalnit miercuri pentru prima data de la luptele sangeroase care le-au opus in 2014 pentru controlul capitalei Tripoli, transmite AFP. Misrata si Zintan s-au aflat printre…

- Eliberarea provizorie sub control judiciar ar putea fi aplicata de catre judecatorul de instructie sau de catre o instanta pe o perioada de cel mult 60 de zile. Modificari si completari in acest sens la Codul de procedura penala au fost aprobate in prima lectura in sedinta de joi, 22 martie, a Parlamentului,…

- Armata turca si fortele aliate au preluat controlul asupra orasului sirian Afrin, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan. Fortele kurde ale YPG-ului au mentinut anterior controlul asupra zonei.

- Centrul orasului Afrin se afla ”sub controlul total” al Turciei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca acum acolo flutura steagurile Turciei, informeaza site-ul postului France 24.

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul ''total'' asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica, relateaza AFP. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de…

- 11.000 de kurzi au protestat la Hanovra, in Germania, impotriva ofensivei militare in desfasurare condusa de Turcia asupra zonelor cu populatie kurda din nordul Siriei, a anuntat politia germana, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva…