- Palestinienii au renuntat sa ceara un vot marti in Consiliul de Securitate al ONU pentru o rezolutie ce respinge planul de pace american, din cauza sustinerii internationale insuficiente, informeaza luni AFP, care citeaza surse diplomatice. Inaintat de Indonezia si Tunisia, textul risca sa nu obtina…

- Intr-un vot recent in Consiliul de Securitate al ONU privind extinderea ajutorului transfrontalier pentru Siria, Regatul Unit s-a aliniat cu SUA si s-a abtinut, intr-o rara separare fata de partenerii sai europeni, ceea ce ar putea anunta si alte pozitionari asemanatoare ale Londrei dupa Brexit, noteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a indemnat la organizarea unui summit in 2020 al liderilor celor cinci tari cu statut de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU - Rusia, SUA, Franta, Marea Britanie si China - pentru a 'apara pacea' si 'civilizatia' in fata instabilitatii in…

- Rusia a impus vineri o reducere drastica a ajutorului umanitar transfrontalier adus din 2014 populatiei siriene, care a fost prelungit de Consiliul de Securitate al ONU pentru doar sase luni si doar prin doua puncte de frontiera cu Turcia, potrivit AFP. Dupa mai multe concesii din partea occidentalilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri, fara sa mentioneze explicit Turcia, ca "orice sprijin strain acordat partilor aflate in razboi" in Libia "nu va face decat sa agraveze un conflict si sa complice eforturile pentru o solutie pasnica", relateaza AFP. Vizand clar…

- Congresul american a adoptat miercuri cu o majoritate zdrobitoare o rezolutie in sprijinul "drepturilor omului si democratiei" in Hong Kong in fata Beijingului, amenintand sa suspende statutul economic special acordat de Washington fostei colonii britanice, relateaza AFP. Textul trebuie…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Campania electorala atipica pentru turul al doilea al prezidentialelor a continuat, aseara, cu dezbaterile individuale pe care cei doi candidati, Viorica Dancila si Klaus Iohannis, le-au avut cu reprezentantii mass-media. Candidata PSD, Viorica Dancila, a organizat…