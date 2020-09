Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a pierdut Primaria Timișoarei in favoarea contracandidatului sau, Dominic Fritz. Luni, dupa aflarea rezultatelor de la alegeri, fostul edil i-ar fi trimis un SMS premierului Ludovic Orban. Conform surselor Digi24, Nicolae Robu a demisionat din funcția de lider PNL Timiș printr-un mesaj…

- Liberalul Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA și prietenul primarului Nicolae Robu, a lansat, aseara, pe contul sau de Facebook, cu doar cateva ore de inceperea oficiala a campaniei electorale, o acțiune proprie de sprijinire a protectorului sau. ”Husa mea de telefon, daca doriți, cadou, scrieți-mi…

- Nicolae Robu, președintele PNL Timiș, a anunțat intr-o postare pe Facebook lista cu cele 30 de nume propuse de liberali pentru Consiliului Județean Timiș. Pe poziția a 12, deci cu șanse de a ajunge in CJT, se afla Calin Roman, fiul primarului din Deta. Acesta a fost numit secretar al TNL Timiș, in 2017,…

- Ce venituri au directorii de la Termo Craiova. Gazeta de Sud a prezentat in ultimele luni salariile incasate de directorii de la societațile deținute sau controlate de Primaria Craiova. Am vazut cum stau cu veniturile „ bogații de la Piețe și Targuri “, in comparație cu „saracii de la RAT“, sau ce averi…

- Nicolae Robu continua sa se lamenteze pe Facebook și sa lanseze teorii ale conspirației in incercarea de a ”indulci” faptul ca este inculpat de DNA in dosarul imobilelor vandute ilegal in baza Legii 112. Intr-o noua postare, dupa ce anterior a mințit, susținand ca i-a fost incalcat dreptul la aparare,…

- In dorinta de a fi transparent cu publicul, primarul Nicolae Robu a anuntat componenta comisiei care va decide cine va primi bani si cine nu, in cadrul funantarilor pentru Capitala Culturala, din conturile primariei. Aceasta are noua componenti, dintre care cinci sunt sefii institutiilor culturale aflate…

- Liberalul Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA și prietenul de incredere al primarului Nicolae Robu, continua sa publice pe pagina sa de Facebook, cand nu da share postarilor șefului sau de partid, mesaje amenințatoare, in stil interlop . Aseara, dupa ora 22, cel care chefuia cu liderul interlop…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta in 2018 ca a deschis un proces prin care le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe mai multi reprezentanti ai administratiei Ciuhandu, in frunte cu fostul primar Gheorghe Ciuhandu si viceprimarii Adrian Orza si Sorin Grindeanu, sa achite un prejudiciu de peste…