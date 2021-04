Liberalul ALEXE, acuzat oficial că a luat mită! DNA a făcut anunțul Costel Alexe anunța ca se autosuspenda din funcția de președinte al PNL Iași , dupa ce a fost inculpat de DNA in dosarul in care este acuzat de mita. Procurorii au dispus in cazul lui masura controlului judiciar. Actualul șef al CJ Iași a anunțat, miercuri dimineața, ca in urma cu o zi a fost informat de DNA ca are calitate de inculpat. “Sunt nevinovat și am convigerea ca voi demonstra acest lucru in instanța, dar, in acest moment, consider ca este un gest de onoare sa ma autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași”, a comunicat Alexe. Anunțul oficial al DNA DNA a venit azi și cu comunicatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

