- Judetul Prahova a inregistrat, de sambata pana duminica, zece decese asociate infectiei cu virusul SARS-CoV-2, cel mai tanar dintre pacientii care au murit avand 55 de ani. Cu 356 de noi infectari conform celei mai recente raportari pentru 24 de ore, Prahova se apropie 20.000 de cazuri de imbolnaviri…

- Un tanar de 19 ani a fost condamnat la 18 luni de inchisoare cu executare pentru ca a amenintat un profesor ca il va face "sa moara ca Samuel Paty", referire la profesorul decapitat in octombrie in regiunea Parisului, a anuntat sambata Parchetul din Nisa, in sud-estul Frantei, informeaza AFP.…

Un politist a fost lovit violent, cu masina, de un sofer care a stationat neregulamentar in zona Garii de Nord, a anuntat Sindicatul Europol, sambata, pe Facebook.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, apare pe flyerele electorale distribuite de PNL in București, pentru alegerile parlamentare.

Organizatia Mondiala a Sanatatii trebuie sa evalueze vaccinurile pentru coronavirus si eficienta lor bazandu-se pe mai mult decat un comunicat de presa al producatorilor, a spus, vineri, Kate O'Brien, director Departamentul de Imunizare, scrie Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a vazut, intr-un final, reportajul celor de la Recorder privind angajarile pe criterii politice facute de Guvernul PNL. Iohannis susține ca este inacceptabil ca oameni care nu indeplinesc criteriile necesare sa fie numiți in funcție doar pe baza criteriilor politice.…

- Partidul liberal olandez VVD al premierului Mark Rutte a propus miercuri crearea unei ''minizone Schengen'' pentru ca un grup de state ale UE sa-si poata inchide impreuna granitele in cazul unei cresteri a migratiei catre Europa, dar cu masuri pentru a nu afecta fluxurile comerciale, relateaza agentia…

Social-democrații au transmis miercuri pe contul de Facebook al partidului, cu o jumatate de ora inainte de conferința de presa anunțata de Klaus Iohannis, ca șeful statului va acuza PSD pentru ce n-au facut liberalii.