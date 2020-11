Ionuț Cengher, omul de casa al senatorului PNL Mureș, Cristian Chirteș, a fost demis din fruntea Sistemului de Gospodarire a Apelor Mureș, ”ca urmare a declarațiilor sale publice care nu fac cinste unei instituții de o asemenea importanța in gospodarirea apelor din județul Mureș”. Cengher a facut obiectul unei anchete jurnalistice in care se arata ca a fost numit politic in urma cu opt luni in fruntea SGA in locul directorului de atunci, inginerul Ovidiu Ianculescu, care a fost forțat sa iși dea demisia pentru ca nu era membru de partid. Ianculescu, promovat prin concurs la SGA, a mers in instanța…