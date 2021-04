Premierul Florin Citu i-a solicitat, vineri, vicepremierului Dan Barna sa prezinte in sedinta de Guvern daca stia despre existenta unor diferente intre datele raportate si cele reale privind persoanele infectate cu SARS-CoV-2 care au murit si ce masuri a dispus. Vicepremierul Dan Barna a precizat, vineri, in urma solicitarilor adresate de prim-ministrul Florin Citu, ca in cursul zilei de joi a fost informat de echipa de la Ministerul Sanatatii ca verifica posibile inadvertente in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 in cele doua baze de date folosite de autoritati si a transmis…