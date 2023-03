Liberalii cer interzicerea circulației bicicletelor pe zona pietonală La urmatoarea ședința de plen a Consiliului Local Timișoara, liberalii sunt hotarați sa ceara interzicerea accesului pe bicicleta in zona pietonala a orașului, a anunțat viceprimarul PNL, Cosmin Tabara. Decizia vine dupa ce, in una din zonele pietonale din centrul orașului, vineri seara un biciclist a lovit și strivit o fetița de doi ani. Cosmin ... The post Liberalii cer interzicerea circulației bicicletelor pe zona pietonala appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

