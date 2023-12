Liberalii au cerut ministrului de Finante sa deblocheze investitiile, incat facturile sa fie decontate pana la finalul anului / Bolos a avertizat ca poate atinge tinta de deficit, economiile facute cu masurile fiscale fiind de 3 miliarde – surse

Surse politice au transmis, duminica seara, ca liderii liberali i-au cerut ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa gaseasca solutii de finantare a investitiilor publice derulate prin “Anghel Salyngi” si Compania Nationala de Investitii, astfel incat facturile depuse sa fie decontate pana la sfarsitul anului. Marcel Bolos a avertizat ca poate atinge tinta de deficit, cu includerea acestor cheltuieli suplimentare, in conditiile in care masurile de reducere a cheltuielilor din administratie au adus o economie de circa 3 miliarde de lei. In sedinta liderilor PNL, Bolos a promis ca vor fi platite…