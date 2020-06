Liber la vânarea cormoranilor! Legea care permite vanarea cormoranilor a fost promulgata, spre multumirea fostului ministru al Agriculturii, Petre Daea. Perioada de vanatoare pentru cormoranul mare este intre 1 septembrie – 28 februarie. Fostul ministru al Agriculturii spune ca va fi o cantitate mai mare de peste in crescatorii si ape si nu vede de ce organizatiile de protectie a faunei ar avea vreo problema. „Ma simt confortabil ca atat Parlamentul si presedintele au facut un demers juridic necesar. Astazi, cormoranii mananca mai mult peste decat romanii. Fermierii, piscicultorii au arma de aparare impotriva acestora pasari… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

