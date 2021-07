Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele libanez Michel Aoun a lansat luni consultari parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru pentru a treia oara intr-un an, fostul sef de guvern Nagib Mikati fiind favorit pentru formarea unui cabinet de salvare intr-o tara aflata in pragul colapsului, relateaza France Presse.…

- Noul guvern israelian a decis duminica sa deduca peste 150 milioane de euro din impozitele colectate in numele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), echivalentul ajutorului palestinian celor care sunt considerati responsabili de atacuri si familiilor lor, relateaza France Presse. In finalul…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, afirma ca timisorenii au cazut victime ale razboiului din interiorul coalitiei guvernamentale. El argumenteaza aceasta afirmatie cu faptul ca premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul nu va mai da bani pentru Colterm, bani cu care s-a laudat, in schimb, ca-i…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu va fi 100% asa cum a dorit Guvernul, intrucat Comisia European a avut o serie de obiectii, dar ca cele mai multe dintre proiectele propuse vor avea finantare. El susține ca este vorba despre o serie de obiecții…

- "Cred ca trebuie sa oferim romanilor perspective clare cu privire la masurile de relaxare. Noi, MAI, am transmis un set de propuneri si cu siguranta astazi, in sedinta CNSU, aceste propuneri vor fi luate in dezbatere, in discutie, si mai tarziu, in sedinta de Guvern programata pentru aceasta seara,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat vina vineri pe responsabilii ciprioti greci dupa esecul ultimei runde de discutii asupra viitorului insulei divizate, acuzandu-i ca sunt "mincinosi", relateaza France Presse. "Nu am incredere in Ciprul de sud. Nu cred ca putem obtine un rezultat (la urmatoarea…

- Eurodeputatul olandez Hans van Baalen, presedintele partidului Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), a decedat in urma unei maladii, la varsta de 60 de ani, a declarat un purtator de cuvant al familiei pentru agentia de presa olandeza ANP, preluata de France Presse. 'Hans van…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Președintele țarii, Maia Sandu, a anunțat data alegerilor parlamentare anticipate. © SputnikMaia Sandu susține un briefing dupa decizia Curții Constituționale"Am semnat decretul de dizolvare a actualului Parlament. Prin aceasta decizie am deschis calea pentru…