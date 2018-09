”Imi place sa ma exprim in interiorul partidului cand am ceva de spus. Niciunul dintre noi nu este perfect. Toate lucrurile astea trebuie sa ni le spunem intre noi. Nu cred ca trebuie sa vorbim in public. Avem obligația sa spunem adevarul. (...) Nu cred ca primarii PSD au fost blocați in realizarea proiectelor. Cred ca miniștrii au obligația sa iasa și sa spuna daca au fost blocaje. PSD-ul este un partid al primarilor. Pentru noi este foarte important ca primarii sa caștige alegerile. Nu cred ca nimeni nu este nebun incat sa blocheze un primar”, a zis ministrul Muncii la Antena 3 in emisiunea…