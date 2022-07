Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Letoniei, Egils Levits, vrea cresterea bugetului pentru aparare si extinderea serviciului militar obligatoriu pentru toți cetațenii, indiferent de gen, relateaza Reuters. Declarația a fost facuta, luni, dupa ce recent ministrul leton al apararii, Artis Pabriks, a anuntat reintroducerea…

- Polonia a semnat un contract in valoare de 8,25 miliarde zloti (1,83 miliarde dolari) pentru cumpararea a 32 de elicoptere AW149 de la grupul italian din industria apararii Leonardo, a declarat vineri ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, transmite Reuters. "Contractul... se refera la 32…

- Administratia Lituaniei a anuntat, luni dupa-amiaza, ca isi va retrage ambasadorul din Rusia de la data de 1 iunie, in contextul tensiunilor generate de interventia militara rusa in Ucraina, informeaza agentia Reuters. Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a emis luni un decret prin care a dispus…

- „Schimbarile in ceea ce priveste situatia de securitate in regiunea noastra presupun o schimbare in politica de aparare a NATO. Vrem o prezenta permanenta a NATO in tarile baltice si in Polonia ca sa putem rezista oricarei tentative a Rusiei si Belarusului si proteja fiecare centimetru din teritoriul…