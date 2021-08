Letonia declară starea de urgenţă, în timp ce sute de migranţi se adună la frontieră Letonia a declarat marti starea de urgenta in timp ce sute de migranti s-au adunat de-a lungul frontierei tarii cu Belarus, in ceea ce se crede ca este o actiune deliberata a Minskului, relateaza DPA. Starea de urgenta se aplica in mai multe regiuni din sud-estul si sudul tarii, aproape de granita cu Belarus. Ea este in vigoare pana pe 10 noiembrie, a anuntat guvernul de la Riga. Masura permite politiei de frontiera sa trimita inapoi migrantii care au intrat ilegal in tara din Belarusul vecin, folosind forta daca este nevoie, potrivit agentiei de presa BNS. Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

