Stiri pe aceeasi tema

- Lewis Hamilton este omul momentului în sportul mondial: tocmai a cucerit al 7-lea titlu mondial în Formula 1, performanța cu care l-a egalat pe legendarul Michael Schumacher. Se spune ca în spatele fiecarui barbat puternic se afla o femeie și mai puternica. Britanicul a vorbit despre…

- ”Care dintre noi?” este un film de Chris Simion – Mercurian despre cancer ca oportunitate, cu Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc. Intr-un salon de chimioterapie, unde o zi se traiește cat o viața, unde se deseneaza uși cand nu exista niciuna și unde oamenii vad raze de soare…

- Indragitul actor de film, teatru și televiziune a plecat dintre noi pe 10 noiembrie la varsta de 73 de ani. In ultimii ani s-a retras de pe scena, iar puțini știu ca actorul Vladimir Gaitan a suferit de cancer de piele și doctorii nu i-au dat multe șanse, astfel ca... The post Vladimir Gaitan a murit!…

- Pandurii sustin azi, de la ora 18:30, pe Stadionul Municipal, ultimul meci care se va juca in acest an la Targu Jiu. Dupa partida de azi cu Craiova din optimile de finala ale Cupei Romaniei, pandurii vor juca timp de aproape un an pe terenul de la Se...

- Un tanar de 14 ani si-a pierdut viața intr-un incendiul extrem de violent izbucnit in marți dimineața, in centrul Capitalei, in zona Pietei Alba Iulia. Pana la sosirea pompierilor, flacarile atinsesera 15 metri inalțime, conform martorilor.

- Nimic pe lume nu e mai trist decat pierderea unui parinte drag sau a unui copil mult-iubit, care iți umple sufletul de bucurie. The post Anunț umanitar: Ajutor pentru un tata de 39 de ani care sufera de o forma grava cancer appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu treizeci de ani, oamenii de știința britanici descopereau o gaura in stratul de ozon. Astazi, aceeași cercetatori avertizeaza ca „Va dura inca ani sa se vindece”. Aceeași cercetatori spun ca lecțiile unui moment de referința in cercetarea climatica nu au fost invațate. Amenințare grava la…

- Ploile abundente din ultimele ore au adus nu doar bucurie agricultorilor, dar au produs și pagube în unele zone din centrul și sudul țării, în special în Comrat, spune șeful statului. Demnitarul a discutat cu reprezentanții Guvernului despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru a-i…