Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai batrana persoana din lume, Maria Branyas, in varsta de 116 ani, a ajuns pentru oamenii de știința obiect de studiu. Cercetatorii spanioli incearca sa afle care este secretul longevitații, iar super bunica a acceptat sa-i ajute.

- Ruby Cole, o asistenta centenara din Detroit, a vorbit despre care ar fi, dupa parerea sa, cheia longevitații și fericirii. Luna aceasta ea va implini 101 de ani. Despre acest lucru a anunțat Daily Mail. Femeia susține ca este "indragostita de viața ei”. Nascuta in Birmingham, Alabama, in 1922, Ruby…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai iubiți și apreciați prezentatori de la noi. De ani buni apare pe micul ecran și, prin munca și determinare, a reușit sa caștige admirația a milioane de telespectatori. De curand, prezentatorul TV a vorbit despre cum reușește sa se mențina intr-o forma de invidiat.…

- La implinirea a 117 ani, o locuitoare a Braziliei a impartașit secretul unei vieți lungi. Acest lucru este relatat de Daily Mirror. Familia femeii longevive Cisera Maria dos Santos a trimis recent o cerere catre Cartea Recordurilor Guinness pentru a fi recunoscuta ca fiind cea mai batrina femeie in…

- Un veteran al celui de-al Doilea razboi mondial, in virsta de 104 ani din SUA, a dezvaluit secretul longevitații. El a declarat ca cel mai important in viața este sa faci ceea ce iubești cel mai mult, transmite Noi.md cu referire la WFTX-TV. Locotenent-colonelul retras al Forțelor Aeriene, Wilbur Britton,…

- Oamenii au cautat mereu secretele longevitații, iar fenomenul cunoscut sub numele de „Blue Zones” (zone albastre) a starnit interesul cercetatorilor și a publicului in ultimele decenii. Aceste zone reprezinta regiuni geografice in care se afla comunitați cu o durata medie de viața neobișnuit de lunga.…

- La varsta de 55 de ani, Nicolae Guța nu se abate de la sfaturile pe care le-a primit in copilarie de la tatal sau! Parintele sau a incetat din viața la varsta de 61 de ani, atunci cand Nicolae Guța avea doar 15 ani. Artistul recunoaște ca numele tatalui sau, nume pe care și l-a […] The post Nicolae…

- O femeie in virsta de 99 de ani, rezidenta in Marea Britanie, angajata toata viața in afacerile familiei, a dezvaluit secretul unei vieți lungi, relateaza BBC News. Pauline Martin din satul Pengover Green, Cornwall, inca de la o virsta frageda, impreuna cu familia sa face comerț cu semințe. Femeia refuza…