Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și fiica ei, Isabela se pregatesc intens pentru sarbatorile de iarna. Vedeta a ales pentru doi brazi impodobiți, unul la parter și unul la etaj, avand o atmosfera superba in aceasta perioada a anului.

- VIDEO Spiritul sarbatorilor de iarna cuprinde Cetatea Alba Carolina: Se monteaza ultimele decorațiuni, iar bradul inalt de peste 18 metri a fost impodobit Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repezi, iar in Cetatea Alba Carolina pregatirile sunt in toi. In mai putin de o saptamana, se vor aprinde…

- Incident la Casa Alba. Dradul de Craciun din fața locuintei prezidentiale s-a prabusit din senin, ieri dupa-amiaza. Arborele, un molid de 12 metri, adus tocmai dintr-un parc national din statul Virginia, fusese ridicat acolo in urma cu doua saptamani, scrie observatornews.ro .

- Anul acesta Andra Maruța și familia au decis sa iși impodobeasca bradul de Craciun mai devreme. Zis și facut. Dar asta nu este tot, caci momentul special alaturi de Eva și David a fost postat pe rețelele sociale și a strans un val de reacții din partea fanilor!

- De cand s-a mutat in Dubai, Brigitte Pastrama traieștr o viața cum mulți romani și-ar dori. Vedeta are o casa de lux, pe care a impodobit-o de Craciun. Iata cum arata decorul din acest an și bradul vedetei. Dupa cum știm deja, Brigitte Pastrama nu se uita la bani cand vine vorba de decorațiuni.

- Bradul de Craciun a fost pus deja pe poziții in centrul muncipiului Suceava. A fost adus de la Ocolul Silvic Rașca și are o inalțime de 17 metri. De duminica va incepe impodobirea lui de care se va ocupa o firma spcializata. In acest an bradul va beneficia și de o instalație muzicala. Joi, 9 […] The…

- Este incredibil, dar adevarat. Minodora și-a impodobit deja casa și a facut bradul de Craciun: „Nu am luat-o razna”. Cantareața susține ca are și o explicație pentru asta, respectiv de ce și-a gaitit vila inca din luna octombrie. Minodora și-a impodobit bradul de Craciun. Nu considera ca e prea devreme…

- Gina Pistol iși dorește sa petreaca cat mai mult timp cu fiica ei, Josephine, iar prezentatoarea TV și Smiley au mers inclusiv in vacanțe impreuna cu micuța. Vedeta recunoaște ca nu este ii este ușor in rolul de mama și ca au existat provocari, dar chiar și așa, nu și-a dorit sa apeleze la ajutorul…