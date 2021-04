Stiri pe aceeasi tema

- RB Leipzig a pierdut doua puncte in lupta pentru titlu, remizand acasa cu Eintracht Frankfurt, scor 1-1, duminica, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Leipzig, care spera sa devina in premiera campionatul, a deschis scorul prin Emil Forsberg in minutul 47. Daichi Kamada a egalat…

- Echipa RB Leipzig a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Hertha Berlin, intr-o partida din etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Germaniei, disputata duminica. Golurile "taurilor rosii" au fost marcate de Marcel Sabitzer (28), Nordi Mukiele (71) si Willi…

- Echipa RB Leipzig a invins fara drept de apel in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Hertha Berlin, intr-o partida din etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Germaniei, disputata duminica. Golurile "taurilor rosii" au fost marcate de Marcel Sabitzer (28), Nordi Mukiele (71) si Willi Orban…

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, este in impas in Bundesliga. Bavarezii nu mai pot obține o victorie in al doilea meci consecutiv. Dupa remiza cu Arminia Bielefeld, Bayern a pierdut meciul cu Eintracht Frankfurt, scor 1-2.

- Fostul fundas dreapta francez Willy Sagnol va fi noul selectioner al nationalei Georgiei, el fiind asteptat la sfarsitul saptamanii la Tbilisi pentru a semna un contact pe doi ani, a anuntat luni France Football. Fostul capitan al lui Bayern Munchen a fost convins de Levan Kobiasvili, presedintele…

- Bayern Munchen a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Hertha Berlin, vineri, in primul meci al etapei a 20-a Bundesligii, si si-a consolidat pozitia de lider, avand acum un avans de 10 puncte fata de a doua clasata, RB Leipzig. Unicul gol a fost inscris de Kingsley Coman in minutul 21. Robert Lewandowski…