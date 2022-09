Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca nu este nevoie ca publicul sa aiba o reactie "isterica" la mobilizarea rezervistilor pentru a lupta in Ucraina, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Serviciile secrete americane ajuta la planificarea ofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) cu informațiile pe care le dețin, inclusiv pe direcția Harkov, scrie cotidianul The New York Times, relateaza Lenta.ru.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, si-a calculat "foarte gresit" planurile in privinta razboiului din Ucraina si, in loc sa desparta membrii NATO si UE, "a contribuit la o unitate fara precedent".

Sunt semne clare ca premierul Ungariei, Viktor Orban, acționeaza in favoarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in plina invazie a Rusiei in Ucraina!

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut o intrevedere, marti, cu ministrul irlandez al Afacerilor Externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita la Bucuresti, cu care a discutat, printre altele, despre efectele generate de razboiul din Ucraina.

Ion Cristoiu: Razboiul din Ucraina a adus in prim plan varianta militara a politicii rusesti de expansiune. S-a trecut si se trece cu vederea ofensiva diplomatica a Rusiei, desfasurata inainte de inceperea Razboiului, in pregatirea acestuia si in cele patru luni si ceva de Razboi.

Sefa guvernului neozeelandez, Jacinda Ardern, a criticat joi "esecul" Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in a impiedica razboiul din Ucraina si a acuzat Rusia ca a impus in Consiliul de Securitate pozitia sa "corupta moral", informeaza AFP, conform AGERPRES.

Autoritatile Republicii Moldova iau in calcul inregistrarea unui nou val de refugiati dupa escaladarea conflictului in Ucraina, mai ales in regiunile Odessa si Nicolaev. Se lucreaza deja la un nou plan de acțiune pentru o interventie prompta in cazul unui flux crescut de refugiati ucraineni, anunța…