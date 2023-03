”Leii din Banat”, învinși de campioana U-BT la Cluj SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara nu a putut lega, cel puțin deocamdata, doua rezultate pozitive in Grupa 1-10 a Ligii Naționale. ”Leii” au fost invinși in aceasta seara, scor 65-74, in Polivalenta clujeana de catre campioana și proaspata caștigatoare a Cupei – U-BT, dupa ce incepusera saptamana prin victoria cu CSU Sibiu. Ardelenii veneau dupa un […] Articolul ”Leii din Banat”, invinși de campioana U-BT la Cluj a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a pus capat unei serii de cinci infrangeri, luni, prin victoria reusita in fata formatiei BC CSU Sibiu, cu scorul de 92-79, pe teren propriu, intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin - etapa a 24-a.Cei mai buni de la invingatori au fost Ilija…

- Seria de eșecuri din Grupa 1-10 a fost intrerupta de ”Leii din Banat” in aceasta seara, cu un adversar de top. SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a trecut la pas de CSU Sibiu, scor 92-79, intr-un joc pe care l-au controlat. Dupa cinci infrangeri consecutive, baschetbaliștii alb-violeți s-au mobilizat și…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara ramane fara victorie in grupa 1-10 a Ligii Naționale. Astazi, ”leii” au cedat și in fieful Rapidului, scor 78-88, intr-un meci in care gazdele au condus permanent. 15-12 și 25-17 au fost rezultatele primelor doua sferturi. Diferența de 11 puncte parea recuperabila. Dupa…

- SCM Timișoara ramane fara victorie in Top 10. ”Leii” au fost invinși acasa in aceasta seara și de SCMU Craiova, scor 72-85, dupa ce in urma cu trei zile cedau mai clar in favoarea clujenilor. 20-26, 14-21, 10-22 și 28-16 au fost scorurile celor patru sferturi. Așadar un singur sfert, ultimul, caștigat…

- Andrei Ivan trece cu siguranța prin cea mai buna forma din acest sezon! Atacantul a punctat superb in victoria Universitații Craiova cu CFR Cluj, scor 2-0. Derby-ul de la Craiova, de sambata, se indrepta spre un rezultat de egalitate, insa Andrei Ivan a dat lovitura in repriza secunda. Cimpanu i-a mișcat…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput cu stangul duelurile din faza superioara a Ligii Nationale. „Leii” au fost depasiti clar de gazda CSU Sibiu, scor 63-95. Dupa victoria spectaculoasa, pe muchie de cutit, cu Galatiul, si calificarea in Top 10, timisorenii au fost astazi foarte „palizi” in Ardeal,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe maine jocurile din faza superioara a Ligii Nationale. „Leii” au o misiune dificila, in fieful celor de la CSU Sibiu, dupa ce au obtinut in mod dramatic calificarea in Top 10 in detrimentul Galatiului. „Leii” incep cu cinci infrangeri si trei victorii (11 puncte),…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…