Stiri pe aceeasi tema

- Cata paine putem manca pentru a nu ne ingrașa? Este intrebarea la care mulți cauta raspunsul, avand in vedere ca acest aliment nu lipsește niciodata din casele noastre. Aflați in randurile urmatoare ce spun specialiștii. Cata paine putem manca intr-o zi pentru a nu ne ingrașa Painea este unul dintre…

- Washingtonul a indemnat Beijingul sa puna capat actiunilor sale „periculoase si destabilizatoare” din Marea Chinei de Sud, dupa o coliziune intre un vas filipinez si o nava a pazei de coasta chineze in apropierea unui recif disputat.

- Ceea ce consumam in viața de zi cu zi joaca un rol esențial pentru a avea un organism sanatos, pe langa exercițiile fizice. Exista anumite alimente care sunt foarte slabe in calorii, ceea ce inseamna ca poți consuma mai multe. Care sunt acestea, aflați in randurile urmatoare. Alimentele slabe in calorii…

- Nr. 319 Oradea, 20.11.2023 BULETIN INFORMATIV Interventii ale pompierilor bihoreni pentru inlaturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase In weekendul 18 19 noiembrie a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit in noua localitati, pentru inlaturarea efectelor ploilor si ninsorilor avertizate…

- Legumele și fructele sunt absolut minunate in dieta noastra, aducand un important aport de nutrienți pentru organism. Deși este recomandat sa le mancam pe cat posibil crude, exista și legume periculoase pentru consum daca nu sunt gatite corect. Iata care sunt acestea:Sfaturi pentru a evita legumele…

- Un stil de viața corespunzator și o dieta echilibrata sunt doua elemente necesare pentru un organism sanatos. Legume nu ar trebui sa lipeasca niciodata din meniul zilnic, insa știați ca exista legume foarte bogate in calorii care pot contribui la creșterea in greutate? Legumele care ingrașa Legumele…

- Multe celebritați de la Hollywood dețin diverse obiceiuri dezgustatoare sau vicii, pe care incearca sa le țina cat mai departe de ochii oamenilor, noteaza click.ro. Dar cum celebritatea le expune drastic, vedetele nu au de ales decat sa suporte atunci cand o informație rușinoasa este dezvaluita. Corutney…

- Delicioasa, dar și periculoasa pentru silueta. Tocanița, un preparat gustos și hranitor, nu va mai fi o problema pentru silueta. Exista o rețeta care nu ingrașa. Secretul este dezvaluit de un nutriționist și expert in fitness.