Leguma medicament la mare căutare în România. Costă doar 1 leu la tarabă și vindecă boli grave Guliile sunt inrudite cu ridichiile dar si cu varza, conopida sau broccoliul. Din nefericire, nu se bucura de aceeasi popularitate ca verisoarele lor. Si e mare pacat! Gulia contine atat de multe substante nutritive, incat poate intra lejer in categoria superalimentelor.Arzi mai multe calorii doar mancand o gulie! Gulia e de mare folos la diete si pentru ca are zero grasimi.Guliile sunt bogate in glucozinolati, niste substante care fac din gulie o veritabila „bomba“ antioxidanta. Unele studii arata chiar ca persoanele care mananca cu regularitate gulii sunt mai ferite de cancer.Un cercetator… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

