Leguma din bucătărie care îți curăță lentilele ochelarilor. Nu, nu este o glumă! Cartoful este una dintre acele legume pe care le avem mereu in casa, iar daca nu avem cartofi, cu siguranța sunt pe lista de cumparaturi. Pe langa faptul ca sunt gustoși, te pot ajuta și la curațenie. Iata ce poți curața cu ajutorul lor. Cum te ajuta cartofii la curațenie Cartofi prajiți, copți sau piure, […] The post Leguma din bucatarie care iți curața lentilele ochelarilor. Nu, nu este o gluma! appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

