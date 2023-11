Stiri pe aceeasi tema

- Legea prin care termenul de valabilitate al certificatului de handicap devine permanent, in cazul persoanelor cu handicap ireversibil, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Conform actului normativ, persoanele cu handicap ireversibil nu vor mai fi nevoite sa se prezinte la evaluarile periodice…

- Din 2024, firmele și PFA vor trebui sa utilizeze e-Factura in relația business to business, in urma aplicarii prevederilor din Legea noilor taxe (296/2023). Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali spune ca acest sistem de facturi e imparțit cumva in doua etape.

- Un patron și-a pus angajatul sa munceasca peste program, dar apoi a ajuns sa regrete.Patronul din Targu Jiu a fost sancționat cu suma de 10.000 lei pentru depașirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractului individual de munca cu timp parțial.Angajatul pus la munca peste program lucra…

- Platile in numerar vor fi limitate. Transferul de bani intre persoanele fizice autorizate si persoanele juridice vor fi plafonate la 5.000 de lei pe zi pana la sfarsitul lui 2024. Guvernul justifica masura aratand ca in felul acesta limiteaza evaziunea fiscala. „Operatiunile de incasari si plati in…

- Deși este interzis prin lege, șoferii platformelor de ridesharing anuleaza cursele fara a putea fi sancționați. Actualele reglementari nu prevad amenzi in acest caz, iar instituțiile statului nu au ce sa le faca, clienții fiind indemnați sa reclame problema companiilor, potrivit Mainenews.ro.

- Consiliul Național al Audiovizualului a aplicat o amenda de aproape 10.000 de euro postului Antena 1 pentru reclama mascata. Este vorba despre invitații care au purtat tricouri pe care scria SUPER, cei de la CNA fiind de parere ca este vorba de reclama mascata la jocuri de noroc (compania Superbet).…

- Legislația penala din Romania a majorat cu o treime limitele pedepselor pentru actele de violența comise impotriva minorilor. Pe vechea reglementare, lovirea sau orice acte de violența cauzatoare de suferințe fizice impotriva minorilor se pedepseau cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.…

- Șoferii ar putea primi o adevarata lovitura de la Guvern, incepand cu luna octombrie 2023! Așa cum se știe, punctul de amenda a fost plafonat la nivelul anului 2017. Conform Codului Rutier, „un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului”.…