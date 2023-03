Legile educaţiei şi plafonarea preţurilor la RCA, pe agenda şedinţei de Guvern de miercuri Sedinta de Guvern este programata, miercuri, la ora 14.00. Potrivit a sedintei, transmisa, marti seara, de Executiv, primul punct al ordinii de zi este discutarea legilor educatiei. Execuvitul va discuta si . Cele doua acte normative au fost supuse dezbaterii publice si au suscitat numeroase discutii in randul coalitiei. Proiectele au intrat in circuitul guvernamental in 9 martie. De asemenea, Guvernul va discuta proiectul care va plafona preturile RCA pentru urmatoarele sase luni. Documentul, intr-o alta varianta, a fost retras vinerea trecuta din sedinta de Guvern, pentru a se reevenmi asupra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

