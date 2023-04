Legile Educației. PSD vrea mai puține probe la Bacalaureat și eliminarea probei complementare profilului In amendamentele depuse la proiectul Legii invațamantului superior, aflat in dezbatere in Parlament, PSD propune diminuarea numarului de probe la Bacalaureat, dupa cum urmeaza:Art. 99 (4) din proiectul de lege sa se modifice astfel:Daca, in forma actuala a proiectului, la punctul f) sunt prevazute doua probe de evaluare a competențelor lingvistice la doua limbi de circulație internaționala, PSD propune o singura proba, in care este vizat nivelul de competența B2 din cadrul de referința european: “f) proba B – proba de evaluare a competențelor lingvistice la o limba de circulație internaționala,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

