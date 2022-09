Stiri pe aceeasi tema

- Geoparcul International UNESCO Țara Hațegului este situat in sud-vestul Transilvaniei, judetul Hunedoara, in arealul localitatilor Densus, General Berthelot, Totesti, Rachitova, Santamaria-Orlea, Sarmizegetusa, Hateg, Baru Mare, Salasu de Sus, Pui si Rau de Mori. Accesul se poate face dinspre orasele…

- Primaria municipiului Hunedoara anunta ca a luat temporar unele masuri menite sa diminueze consumul de energie electrica. Astfel, va fi redus la jumatate numarul lampilor de iluminat conectate la reteaua publica, pe arterele importante, iar iluminatul va fi intrerupt total pe timpul nopții atat la sediile…

- Pentru a veni cat mai aproape de clienți, Kaufland Romania deschide primul magazin din Hațeg, județul Hunedoara, oraș cu aproximativ 10.000 de locuitori, și se extinde in comunitațile urbane mici. Prin aceasta deschidere, Kaufland susține dezvoltarea economiei locale și creeaza peste 75 de…

- Festivalul medieval de la Hunedoara, start nereușit. Castelul Corvinilor, punctul principal de atracție turistica a județului Hunedoara, atrage, de la an la an, tot mai mulți vizitatori din intreaga lume.

- Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost motiv de inspirație pentru inca un festival medieval, dedicat celui care a inceput, prin construcții de mare amploare, transformarea unei fortarețe mai vechi in fastuosul castel care a supraviețuit veacurilor, și pentru a reinvia momente din epoca in care a…

- In anul in care sarbatorește un deceniu de cand bate țara in lung și in lat pentru a duce teatru de calitate in gospodarii din mediul rural și in camine culturale, Cultura’n Șura va susține trei reprezentații in județul Hunedoara. Spectacolul „Cerere in casatorie” de A.P.Cehov, in regia lui Victor…

- Emmanuel Macron a avut prima reacție dupa ce numele sau a aparut in ancheta jurnalistica intitulata «Uber Files». In aceste documente se scrie ca Emmanuel Macron i-ar fi favorizat pe cei de la Uber in perioada in care acesta a fost ministru al Economiei.

- Unul din cele mai ofertante județe ale Romaniei in privința atracțiilor turistice este, fara doar și poate, Hunedoara, un loc unde frumusețile naturii, vestigiile din antichitate și monumentele medievale, laice ori religioase, sau locuri cu adanci semnificații istorice și stravechi tradiții se gasesc…