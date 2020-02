Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 24-a editie a Garana Jazz Festival va avea loc in perioada 9 - 12 iulie, iar Dhafer Youssef, Charles Lloyd, Lars Danielsson, Jakob Bro Trio, Dave Weckl, Tom Kennedy, Nils Petter Molvær, Liv Warfield, Robben Ford si Bill Evans se numara intre primii artisti anuntati de organizatori, potrivit…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) poate da o adevarata lovitura financiara la Australian Open 2020, primul Slam al anului, care incepe la jumatatea lunii ianuarie. Motivul? Organizatorii turneului de la Antipoz pun la bataie cele mai mari premii din istoria competiției, informeaza HotNews. Caștigatorii…

- Festivalul de colinde „Colindam, Doamne, Colind”- Editia I Polovragi – 26 decembrie 2019- ora 18.00 CJCPCT GORJ, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Polovragi, se constituie in promotorul sarbatorilor crestine ce marcheaza lunile decembrie si ianuarie.…

- Pe data de 28 decembrie 2019, in municipiul Falticeni va avea loc a patra ediție a evenimentului „Gala Comunitații Falticenene". Organizatorii și-au propus sa ofere bucurie celor aflați in nevoie și sa le ofere cetațenilor șansa de a se implica activ in dezvoltarea comunitații ...

- Veronika Didusenko a dat în judecata organizatia Miss World, pentru "criterii învechite" si discriminare, dupa ce i s-a retras titlul de Miss Ucraina 2018, pentru ca organizatorii competitiei de frumusete au descoperit ca aceasta are un copil, potrivit dailymail.co.uk, citat de…

- Veronika Didusenko a dat în judecata organizatia Miss World, pentru "criterii învechite" si discriminare, dupa ce i s-a retras titlul de Miss Ucraina 2018, pentru ca organizatorii competitiei de frumusete au descoperit ca aceasta are un copil, potrivit dailymail.co.uk, citat de…

- FOTO – Arhiva Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din lume, UNTOLD iși deschide porțile taramului magic, in anul 2020, in perioada 30 iulie – 2 august. La cea de-a cincea ediție peste 375.000 de participanți veniți din intreaga lume au trecut pragul festivalului UNTOLD, și au trait…

- La sfarsitul saptamanii trecute, pe scena Caminului Cultural din orasul Cajvana a avut loc, dupa o pauza de doi ani, Balul Bobocilor, editia a XIV-a. Organizatorii balului, directorul coordonator al liceului, prof. Nicolae Robu, precum si directorii adjuncti, Iulian Ciotu si Craciun Marius, dar si ...