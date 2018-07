Legea privind internship-ul a fost publicata

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind violenta domestica a intrat pe un fagas drept. Astfel, toti cei care isi vor teroriza, intr-un fel sau altul, sotul, sotia, concubinul, concubina sau familia, in general, pot intra pe mana procurorilor, iar sanctiunile sunt drastice si...

- Incepand de anul viitor, se extinde categoria serviciilor supuse cotei de TVA in procent de 9%, cota reglementata de art. 291 alin. (2) din Codul fiscal. Astfel, cota de TVA de 9% va fi aplicata și livrarii apei pentru irigații in agricultura dar și serviciilor de alimentare cu apa și canalizare. In…

- L​egea 530 de modificare a Legii contabilitații 82/1991 și a Legii societaților comerciale 31/1990 a fost publicata joi seara in Monitorul oficial (nr. 595/12.07.2018). Ea intra in vigoare la 3 zile de la publicare, adica incepand de luni. potrivit documentului, ”Repartizarea profitului se inregistreaza…

- Opt persoane sunt anchetate in cazul tanarului ucis de poarta cazuta peste el la Timișoara. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au opt suspecți in cazul tragediei petrecute anul trecut, in toamna, cand un tanar de doar 24 de ani a murit strivit de poarta de intrare in oraș, in timpul…

- Plenul Senatului, forul decizional, a adoptat, in 25 iunie, cu 70 de voturi "pentru" si 28 de voturi "impotriva", modificarile la Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, astfel ca judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau…

- Conflictul de interese al aleșilor locali va fi considerat doar abatere disciplinara și va fi sancționat cu 10% din indemnizație, timp de maximum 6 luni. Un alt vot controversat in Senat, marți, propunerea legislativa inițiata de mai mulți parlamentari PSD, printre care și Catalin Radulescu, fiind adoptata…

- In data de 16 mai 2018, Guvernul a anunțat ca a adoptat, in ședința de guvern, o ordonanța de urgența care modifica si completeaza Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Insa pana astazi, 22 mai 2018, ordonanța nu a fost publicata in monitorul oficial,…

- Președintele a promulgat un act normativ important, in urma caruia, din luna iulie, va fi interzisa introducerea acestui produs pe piața din Romania. Legea a fost publicata, recent, in Monitorul Oficial și a intrat deja in vigoare.Toți romanii folosesc acest produs. Cei care nu vor respecta…