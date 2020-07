Legea privind carantina adoptata in Camera Deputatilor. Ce presupune carantina si izolarea

Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic a fost adoptata, joi, in Camera Deputaților, 266 de parlamentari votand „pentru”. Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și…

- Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru", doua voturi „impotriva" si 36 de abtineri. La initiativa de lege a Guvernului privind alegerile locale au fost 182 de voturi „pentru" respingere, 80 „impotriva" si 22 de abtineri. Astfel, propunerea legislativa adoptata de Camera Deputatilor, in procedura…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat de UDMR care prevede organizarea alegerilor locale pe data de 27 septembrie si a respins initiativa legislativa a Guvernului cu acelasi obiect, potrivit news.ro.Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru”,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat luni, ca termenii "izolare" și "carantina" au acum alte definiții, asemanatoare cu regulamentul international sanitar.

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 262 de voturi pentru, doua voturi contra si 31 de abtineri, Legea meșteșugarilor tradiționali din Romania. Potrivit legii, cei recunoscuti ca fiind mestesugari traditionali vor putea primi rente viagere care nu pot fi mai mici…

- O informație de ultima ora venita din Parlamentul Romaniei indica faptul ca moțiunea simpla indreptata impotriva ministrului Educației, Monica Anisie, a fost adoptata in Camera Deputaților. Au fost 172 de voturi “pentru”, 90 de voturi “impotriva” și 47 abțineri, din cate a anunțat Marcel Ciolacu, președintele…

- Senatul, intrunit in ședința de urgența, a respins miercuri cu majoritate de voturi legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, adoptata anterior tacit de Camera Deputaților. Toți senatorii UDMR au votat pentru inițiativa privind autonomia, in vreme ce reprezentanții tuturor celorlalte partide au votat…

- Camera Deputaților a adoptat joi cu modificari, in calitate de for decizional, ordonanța de urgența a guvernului (OUG 37/2020) care ofera posibilitatea, persoanelor fizice și firmelor, a amanarii ratelor la credite, introducand in categoria beneficiarilor inclusiv persoanele care au restanțe la banci…