Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea a fost lansata in cadrul unei dezbateri desfasurata luni la Senat si simultan online pe subiectul unui sistem national eficient de garantie-depozit pentru ambalaje in cadrul careia senatorul Allen Coliban, presedintele Comisiei pentru Mediu din Senat si Cristian Ghinea, eurodeputat Renew…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine, miercuri, o conferinta de presa cu privire la lansarea primei platforme de consultare si voting online din Romania, bazata pe un sistem blockchain. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort, platforma utilizeaza…

- Romania are cel putin 500.000 de hectare de terenuri degradate, iar Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat miercuri ca poate investi pana la 10 milioane de lei in terenurile degradate din Romania, inclusiv in combaterea desertificarii.

- Romania trebuie sa gandeasca strategii care sa utilizeze resursele regenerabile, dar va fi foarte greu sa raspunda noilor provocari ale Uniunii Europene (UE) din punct de vedere al abordarii ecologice, a declarat, miercuri, secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) Iulian…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, prin decret, legea privind aprobarea OUG pentru modificarea legii din 2015 care stabileste cadrul platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru completarea art. 9 din legea apelor nr. 107/1996, care prevede ca utilizarea apelor subterane pentru irigatii sa fie scutita de la plata taxei specifice pentru perioada starii de urgenta si pentru inca sase luni. Camera Deputatilor a adoptat…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19. Astfel, se reglementeaza acordarea unor drepturi...

- Ghidul de finantare destinat Programului ''Casa Eficienta Energetic'' va fi la lansat, marti, in dezbatere publica, iar ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta date despre aceasta initiativa intr-o conferinta de presa.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…