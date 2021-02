Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a declarat in exclusivitate la Romania TV faptul ca in paralel cu legea pensiilor va trece prin ședința de guvern și un proiect despre consumatorul vulnerabil. Ministrul Muncii susține ca legea va trece in cel mult doua saptamani. Apare o noua lege pentru pensionarii cu venituri mici.…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, in mandatul careia s-a elaborat legea salarizarii unitare, a spus miercuri la Antena 3 ca sunt „aberații” afirmațiile facute de actualul ministru al Muncii privind existența unor sporuri de 85% in sanatate și justiție. „Eu cred ca acesti…

- Recalculare Pensii 2021. Noua lege a pensiilor ceva intra in vigoare de la 1 septembrie 2021, schimba calculele pentru 5 milioane de pensii. Legea aprobata, inca din 2019, spune Raluca Turcan, va aduce modificari in urmatoarele 18 luni. Pensii 2021. Recalcularea pensiilor incepe in septembrie 2021 Deși…

- Actiuni ample de protest ale pensionarilor au loc miercuri in tara. Asta dupa ce pensionarii afiliati la trei mari organizatii participa la doua mitinguri, in Bucuresti, unul in fata Administratiei Prezidentiale, iar celalalt in fata sediului Guvernului, in semn de protest fata de faptul ca pensiile…

- Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania (FNUPR) atrage atentia ministrului Muncii, Raluca Turcan, ca acordarea cresterii pensiilor in functie de inflatie (2 - 3%), in timp ce preturile la alimente, medicamente si utilitati sunt in crestere vertiginoasa de 10 - 20%, va duce pensionarii…

- Noul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, afirma ca si-a propus ca in mandatul sau "sa scoata subiectul pensiilor din logica politica si politicianista". Intrebata daca vor creste pensiile in cursul acestui an, Turcan spune ca pensiile vor fi indexate "cel putin cu rata…

- Vești proaste pentru pensionari. Pensiile se vor majora, posibil, doar la jumatatea anului. Potrivit unor surse din apropierea Guvernului, majorarile de pensii așteptate la inceputul anului, promise de vechiul guvern, nu vor fi puse in practica. Ca timp, ar putea fi vorba de mijlocul acestui an, spun…

- Majorarea pensiilor a fost cel mai dezbatut subiect al anului. Noul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a venit cu precizari privind recalcularea pensiilor. Masura vizeaza milioane de romani.Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunța ca intenioneaza sa inființeze o comisie inter-ministeriala…