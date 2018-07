Legea pensiilor, promulgată. Liviu Dragnea, anunț de ultimă oră Liviu Dragnea, Președintele PSD și al Camerei Deputaților, a declarat ca pensiile se vor recalcula automat pentru fiecare om in parte. ''Se va implementa ușor. Este un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii 263/2010. Toate pensiile vor fi recalculate din Oficiu, romanii nu vor fi puși pe drumuri cu dosarele in brațe, sa alerge din ghișeu in ghișeu. Casa de Pensii va reculca pensia pentru fiecare. A fost o decizie politica pe care am luat-o. Pentru cei care nu știu cum se recalculeaza pensia: numarul de puncte acumulat pe perioada activitații profesionale se imparte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

