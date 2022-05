Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, a anuntat Administratia Prezidentiala. Legea a fost adoptata saptamana trecuta de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Actul normativ are ca obiect de reglementare un set de masuri privind stabilitatea regimului fiscal si de redevente petroliere. „Prezenta lege stabileste unele masuri necesare pentru implementarea…