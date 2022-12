Legea neimpozitării pensiilor de până în 3.000 de lei a fost adoptată tacit de Senat Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativa de modificare a Codului fiscal, prin care pensiile de pana in 3.000 de lei nu se impoziteaza. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 14 decembrie, a fost citita in plen de presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care a condus sedinta de luni a plenului. „Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul de pensie a sumei neimpozabile lunare de 3.000 lei si dupa caz a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit Titlului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

