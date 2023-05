Stiri pe aceeasi tema

- Președintele polonez Andrzej Duda a promis ca, in timpul președinției in Consiliul Uniunii Europene in prima jumatate a anului 2025, Polonia va depune toate eforturile pentru ca Moldova și Ucraina sa devina membri ai Uniunii. Potrivit "Adevarului European" cu referire la RMF FM, Duda a vorbit despre…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a comparat joi abuzurile comise de fortele ruse la Bucea in cursul invaziei in Ucraina cu masacrul de la Katyn, cu ocazia implinirii a 80 de ani de la descoperirea uciderii a mii de ofiteri polonezi comise de sovietici in perioada lui Stalin, relateaza AFP, conform…

- ONG-urile care construiesc spitale publice, scutite de la plata TVA. Legea ”Maticiuc”, promulgata de președintele Iohannis ONG-urile care construiesc spitale din bani privați vor fi scuțiti de la plata TVA-ului. Este vorba despre o modificare a Codului Fiscal prin care asociațiile care se implica activ…

- Aflat intr-o vizita la Varșovia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 5 aprilie, ca țara sa considera ca Polonia va deveni un partener esential in amplul efort de reconstructie dupa incheierea razboiului lansat de Rusia, informeaza Agerpres preluand agenția de știri Reuters.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut granita si se afla deja in Polonia, inaintea vizitei oficiale in capitala tarii, Varsovia, a anuntat miercuri consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, postului privat TVN24, citat de Reuters. „Pot spune ca presedintele…

- Printul William al Marii Britanii s-a intalnit joi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Polonia, ocazie cu care a multumit trupelor si populatiei pentru sprijinul acordat Ucrainei in conflictul cu Rusia, relateaza agenția

- Slovacia a devenit a doua țara europeana care a anunțat oficial ca va trimite avioane de lupta MiG-29 Ucrainei pentru a-și consolida asistența militara acordata Kievului. Anunțul a fost facut vineri dimineața de premierul slovac Eduard Heger, noteaza Hotnews . Slovacia are in total 11 avioane MiG-29…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care stabilește noi reguli pentru inasprirea controlului statului asupra companiilor care nu reușesc sa indeplineasca contractele din industria de aparare in cazul in care legea marțiala este impusa. Acesta este ultimul pas in pregatirile Kremlinului…