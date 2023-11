Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va dezbate in ședința de azi Legea pensiilor și cea care prevede plafonarea plaților cu bani gheața. Miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- In sedinta Executivului, de joi, se va afla in analiza proiectul legii sistemului public de pensii si proiectul de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a spus joi ca legea privind extinderea ordinului de protectie a fost modificata la Senat, astfel ca s-a introdus principiul ca agresorul plateste, un amendament sustinut de Ministerul Justitiei. Ea a mai spus ca in momentul de fata in Romania sunt 160 de cazuri de…

- Guvernul pregatește un proiect de OUG privind completarea Codul vamal, avand ca scop declarat „prevenirea pronunțarii de catre instanțele de judecata din Romania a unor soluții neconforme cu legislația vamala unionala, cu consecința acumularii de sume de plata in sarcina Romaniei catre bugetul UE”.…

- USR si Forta Dreptei vor depune sesizare la Curtea Constitutionala privind proiectul de lege pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea, a declarat, marti, presedintele USR, Catalin Drula. „Anuntam astazi atacul la Curtea Constitutionala depus de USR alaturi de Forta Dreptei impotriva legii cresterii…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti ca pe angajarea raspunderii, avizul Ministerului Justitiei a fost unul favorabil, cu observatii. ”E drept au fost destul de multe observatii, facute de aparatul tehnic, au fost inaintate Ministerului de Finante”, a mai spus Alina Gorghiu, ea precizand…